緯穎營收／2月465.17億元、年增91.2%創新高 客戶需求續強

緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）7日公布2月單月合併營收465.17億元、月增24%、年增91.2%，創下歷史新高紀錄，合併前2個月營收達840.23億元、年增94.9%，受惠主客戶需求強勁，表現亮眼、淡季不淡、達市場水準之上。緯穎7日下午受邀參加花旗舉辦之法人說明會，而財務長陳昌偉也將親自現身說明最新營運概況。

緯穎作為緯創集團旗下專注於伺服器製造的重要子公司，目前旗下最主要的營收來源，全都來自伺服器製造所得，在市場上也號稱「最純的AI大廠」。而回顧團隊在這十年間，堅定地衝刺伺服器市場佈局，經歷了各種激烈的競爭，也挺過各種挑戰，也親眼見證了包括地緣因素、政治因素等衝擊的發生，不過幸好經營團隊在成立之初，就已提前洞悉了全球市場的發展趨勢，並提早啟動、完成「去中化」，藉此也才能從美中貿易衝突的影響下逃出生天。

緯穎旗下「通用型伺服器」專案業務的成長動能，也已有明顯回溫，隨著「AI伺服器」產品線出貨動能轉強，也讓緯穎持續繳出亮眼的好成績。緯穎已公布去年第4季營收1156.14億元、年增97.5%；毛利率9.4%、年減1.6個百分點；營益率7%、年減0.9個百分點；淨利率6.1%、年增0.1個百分點；每股盈餘37.92元，主要受惠於通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，單季營收獲利盈餘均創歷史新高。

緯穎多年來不斷秉持自身「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。而團隊也持續看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。公司亦將密切觀察評估政經動態與客戶需求，調配全球產能因應。展望未來，緯穎預期，亞馬遜（AWS）ASIC AI伺服器營收擴張、GPU AI伺服器新客戶與通用型伺服器營收增長將是主要動能。