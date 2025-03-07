宏正營收／2月3.7億元 月減4.68%、年增1.19%
宏正自動科技（6277）7日公布2月合併營收3.7億元，較去年同期成長1.19%， 但較1月減少4.68%；累計今年前二月合併營收7.58億元，較去年同期成長2.33%。
宏正表示，2月營收較去年同期營收成長，主因三相PDU產品接獲機房及政府專案，帶動單月營收表現，觀察市場已逐漸回溫，期待成長態勢持續，帶動今年營收成長。
單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少0.52%、專業影音產品較去年同期減少8.7%、USB周邊設備較去年同期減少4.22%。以銷售區域觀察，亞洲較去年同期成長10.55%、美洲較去年同期減少26%、歐洲較去年同期減少5.35%。
累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長3.82%、專業影音產品較去年同期減少8.01%、USB周邊設備較去年同期減少20.32%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期減少7.49%、亞洲較去年同期成長11.27%、美洲較去年同期減少17.67%。
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