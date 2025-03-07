法人看台積電加碼投資美國有這六大利多 喊「千元」是買點

台積電（2330）宣布有意增加 1,000 億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心，引來市場高度關注，董事長魏哲家更是親上火線說明， 強調擴大投資的理由就是「不夠」兩個字；法人則是表示， 台積電的這個決定具有六大利多， 認為「1,000元」是買點。

台積電宣布有意增加 1,000 億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案（single foreign direct investment）；由於台積電正在進行 650 億美元在亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達 1,650億美元。

台積電加碼擴大美國投資，引來各界高度關注，擔心人才、技術外流，擔心影響毛利率等，賴清德總統與台積電董事長魏哲家6日共同召開記者會，魏哲家強調，擴大赴美投資，主因美國客戶需求非常大，台積電美國新廠今、明年生產線都滿了，後年要建的產線也被訂了，且「台灣生產線也不夠」，擴產沒有其他理由，就是「不夠」這兩個字。

魏哲家指出，台積電到每個地方建生產線都是為了客戶的需求，台積電美國新廠產能全滿，後年要蓋的生產線也被客人預訂，目前在美國的生產不夠，沒有辦法符合他們的需求，因為美國客戶需求量非常大。

至於美國可能取消對晶片業者的補助，魏哲家首度表示，「就算沒有補助也不怕」，美國投資是因應客戶需求，台積電不要補助，只要求公平，另外，台積電擴大美國投資，不會影響在台擴產，台灣今年就要蓋11個生產線。

魏哲家親上火線說明，不過，台積電7日股價再陷入千元保衛戰，早盤以1,005元平盤開出，一度翻紅至1,010元，但低點則是測1,000元關卡價位；法人坦言，會不會跌破千元不敢說，但認為現在是台積電的買點。

統一投顧董事長黎方國表示，台積電千億美元擴大投資美國具有六大利多，首先是，可以因為地緣政治風險的降低，吸引國外投資機構投資，避免先曾曾發生的巴菲特考量地緣政治風險僅短暫買進台積電的情況再發生，因估值可望上修。

第二個利多則是可從川普關稅戰的不確定中免；第三個利多是接近客戶，因為主要客戶都在美國，可以更加強化客戶關係；第四個利多則是可以避免陷入投資或是援助英特爾的困境。

黎方國說，第六個利多是有關生產成本的部分，台積電的技術及晶圓代工結構無人可及，可以轉嫁部分成本，所以衝影響不會像外界想像的那麼大；第六個利多則是，考量台灣缺電、缺水、缺土地的情況，台積電為了確保未來長遠發展，不得不走海外擴產。

黎方國強調，整體來看，台積電在美國擴大投資利大於弊，他認為，1,000元的台積電是買點。