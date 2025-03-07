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南亞科衝了、創見飆漲停 記憶體多頭燒得旺

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
南亞科位於林口總部。圖／聯合報系資料照片
南亞科位於林口總部。圖／聯合報系資料照片

台股早盤續跌逾百點、回防22500點，電子族群幾乎一片漆黑，惟記憶體族群受惠龍頭股南亞科（2408）2月營收攀上五個月來高點、股價強漲逾7.5%，加上創見（2451）超額發股利6.1元、股價快攻漲停，帶動品安（8088）、群聯（8299）攜手收復5日線，華邦電（2344）、威剛（3260）、十銓（4967）等也整齊走高，成為盤面抗空主力之一。

南亞科2025年2月營收登五個月來高點，盤初股價一度強漲逾8%、衝上40.1元慶功，躍過5日線，成交量近午已突破6.3萬張，帶動華邦電也叩關5日線。南亞科2月合併營收22.73億元，衝上五個月來高點，月增5.1%，但仍年減25.51%；前2月合併營收44.35億元，年減27.43%。

創見2024年每股賺5.39元，董事會決議每股配息6.1元，為近9年新高，以昨收盤價87.9元計算，現金殖利率達6.94%，激勵早盤股價快攻漲停96.6元鎖死，排隊買單高掛逾2千張，拉出一根長紅棒。創見2024年營收100.83億元，年減3.93%；毛利30.7％，年增1.7個百分點；稅後淨利23.14億元，年增16.6%；每股稅後盈餘5.39元，賺贏2023年的4.63元。

展望2025年，南亞科總經理李培瑛預期，在AI PC、AI手機及消費性電子產品等三大應用市場逐步復甦，加上AI機器人、AI伺服器、邊緣AI運算等AI應用百花齊放助攻下，DRAM市場有望迎來春燕，正向看待DRAM市場可望在今年上半年觸底。南亞科也全力衝刺邊緣AI裝置，專注客製化高頻寬記憶體，正與封測夥伴福懋科技（8131）、補丁科技與先進製程的晶圓代工廠合作，相關產品將會在2026年底前亮相，屆時期望完成客戶驗證。

創見亦預期，2025年記憶體產業將持續受AI PC、邊緣AI、高效能運算及雲端技術發展的驅動，儲存裝置需求成長可期。至於中國記憶體晶片製造商積極擴張產能，雖逐漸對記憶體市場供應鏈產生影響，但創見持續深耕工業市場與全球銷售通路，力求創新、強化品牌價值，期許2025年再創營運佳績。

AI 創見 南亞科 記憶體

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