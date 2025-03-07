創見去年每股純益5.39元 擬大方配息6.1元

創見資訊董事會通過2024年度合併財務報表，第4季單季合併營收 25.0 億元，相較上季減少0.58%；營業利益3.21億元，相較上季減少 28.7%；稅後純益4.44 億元，季增27.6%，每股純益為 1.03 元。

2024年全年累積合併營收101億元，相較去年減少3.93% ；營業利益19.1億元，相較去年增加0.84%；稅後純益23.1億元，相較去年增加16.6%，每股純益5.39元。

綜觀2024年，記憶體市場受庫存去化與供給調整影響，價格維持上揚趨勢，惟終端需求復甦不如預期，客戶回補動能仍顯保守。創見憑藉彈性定價策略、庫存控管與生產效能提升，營運表現維持穩健，第4季營業毛利率達 24.8%，全年營業毛利率也達30.7%。

展望2025年，記憶體產業持續受AI PC、邊緣AI、高效能運算及雲端技術發展的推動，帶動儲存裝置需求成長；而中國記憶體晶片製造商積極擴張產能，將逐漸對記憶體市場供應鏈產生影響，改變記憶體市場競爭格局， 創見將持續深耕工業市場與全球銷售通路。

董事會也於3月6日決議通過分派現金股利每股5.61元及由資本公積配發現金每股0.49 元，共計分派股東現金每股6.10元，回饋予投資人，以3月6日當天收盤價87.9元計算，現金殖利率達6.94%。