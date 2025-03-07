快訊

轉載「女人大律師圖卡」改錯字業配葉黃素！ 陳沂違反著作權遭起訴

MLB／鄧愷威大殺四方！模擬賽2局狂飆6K 打者揮空率高達7成

驚悚畫面曝！台中火力發電廠區工地起火 濃煙密布路過駕駛喊「快跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電擴大投資美…千元保衛戰開打 陸行之這麼看

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）宣布有意增加 1,000 億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心。記者劉學聖／攝影
台積電（2330）宣布有意增加 1,000 億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心。記者劉學聖／攝影

台積電（2330）宣布有意增加 1,000 億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心，董事長魏哲家6日強調， 擴大投資的理由就是「不夠」兩個字；不過，台積電股價仍陷入千元保衛，資深半導體產業評論家陸行之表示，「1000元保衛戰開打，3月底前能守住表示市場可以接受用650+1,000億美元換四年免死金牌」。

針對台積電擴大投資美國，董事長魏哲家說明，台積電股價等，陸行之在臉書陸續發表看法，7日最新貼文表示，「1,000元保衛戰開打，3月底前能守住表示市場可以接受用650+1,000億美元換四年免死金牌，跌破表示市場認為拿了免死金牌但長期毛利率會被拖累，美國商務部出招還沒結束。」， 同時也詢問粉絲們的看法。

陸行之強調，「當然，這只是短期表現，長期還是要看台積電美國廠的執行力啦」。

陸行之說，看了粉絲們這幾天的分享，「我想老實說，台積電實在沒有說不的籌碼，就像川爺跟澤倫斯基說的，你手上已經沒有牌可以打？美國政府手上有賣先進半導體設備（應用材料，Lam, ASML），賣EDA tool（Synopsys, Cadence）， 限制美國客戶下單，提高台灣半導體出口關稅，訂製貿易黑名單，炸掉台積電台灣廠/撤走台積電工程師的好牌，沒有一樣台積電及台灣承受的了」。

陸行之臉書原文如下：

1000元保衛戰開打，3月底前能守住表示市場可以接受用650+1000億美元換四年免死金牌，跌破表示市場認為拿了免死金牌但長期毛利率會被拖累，美國商務部出招還沒結束。你們覺得呢，請分享看法？

當然，這只是短期表現，長期還是要看台積電美國廠的執行力啦。

看了粉絲們這幾天的分享，我想老實說，台積電實在沒有說不的籌碼，就像川爺跟澤倫斯基說的，你手上已經沒有牌可以打？美國政府手上有賣先進半導體設備（應用材料，Lam, ASML），賣EDA tool（Synopsys, Cadence）, 限制美國客戶下單（族繁不及備載），提高台灣半導體出口關稅（25%,50%,100%?），訂製貿易黑名單（族繁不及備載），炸掉台積電台灣廠/撤走台積電工程師的好牌（忘記誰說的），沒有一樣台積電及台灣承受的了。

半導體 台積電 美國商務部 陸行之

延伸閱讀

美烏官員下周於沙國會談 澤倫斯基：將與川普合作 望進行有意義會面

澤倫斯基下週訪沙烏地會王儲 美烏官員接著會談

英法挺烏志願聯盟 傳20國有意

出席歐盟緊急峰會與主席並肩 澤倫斯基致謝：烏克蘭不孤單

相關新聞

魏哲家記者會後…台積電ADR重摔 現股開盤股價撐千元

美國貿易政策反覆不定，拖累市場情緒，美股四大指數全重摔，台積電ADR（美國存託憑證）重挫4.57％，台積電7日現股股價以...

台積電擴大投資美…千元保衛戰開打 陸行之這麼看

台積電（2330）宣布有意增加 1,000 億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心...

創見去年每股純益5.39元 擬大方配息6.1元

創見資訊董事會通過2024年度合併財務報表，第4季單季合併營收 25.0 億元，相較上季減少0.58%；營業利益3.21...

廣明營收／2月7.88億元！機器人業務火 助單月繳年月雙增

代工大廠廣達（2382）旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）6日公布2月營收達7.88億元、月增7.5%、年增1...

旭隼去年EPS 48.13元 現金股利41元加資本公積配2元寫歷史次高

不斷電系統（UPS）大廠旭隼昨（6）日召開董事會，通過去年全年稅後純益42.04億元，年增近16%，為歷史次高，每股純益...

信邦去年每股賺14.7元

信邦（3023） 昨（6）日公布去年稅後純益35.29億元，年增7.46%，每股純益14.7元，連續15年創新高。看好半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。