台積電擴大投資美…千元保衛戰開打 陸行之這麼看
台積電（2330）宣布有意增加 1,000 億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心，董事長魏哲家6日強調， 擴大投資的理由就是「不夠」兩個字；不過，台積電股價仍陷入千元保衛，資深半導體產業評論家陸行之表示，「1000元保衛戰開打，3月底前能守住表示市場可以接受用650+1,000億美元換四年免死金牌」。
針對台積電擴大投資美國，董事長魏哲家說明，台積電股價等，陸行之在臉書陸續發表看法，7日最新貼文表示，「1,000元保衛戰開打，3月底前能守住表示市場可以接受用650+1,000億美元換四年免死金牌，跌破表示市場認為拿了免死金牌但長期毛利率會被拖累，美國商務部出招還沒結束。」， 同時也詢問粉絲們的看法。
陸行之強調，「當然，這只是短期表現，長期還是要看台積電美國廠的執行力啦」。
陸行之說，看了粉絲們這幾天的分享，「我想老實說，台積電實在沒有說不的籌碼，就像川爺跟澤倫斯基說的，你手上已經沒有牌可以打？美國政府手上有賣先進半導體設備（應用材料，Lam, ASML），賣EDA tool（Synopsys, Cadence）， 限制美國客戶下單，提高台灣半導體出口關稅，訂製貿易黑名單，炸掉台積電台灣廠/撤走台積電工程師的好牌，沒有一樣台積電及台灣承受的了」。
陸行之臉書原文如下：
1000元保衛戰開打，3月底前能守住表示市場可以接受用650+1000億美元換四年免死金牌，跌破表示市場認為拿了免死金牌但長期毛利率會被拖累，美國商務部出招還沒結束。你們覺得呢，請分享看法？
當然，這只是短期表現，長期還是要看台積電美國廠的執行力啦。
看了粉絲們這幾天的分享，我想老實說，台積電實在沒有說不的籌碼，就像川爺跟澤倫斯基說的，你手上已經沒有牌可以打？美國政府手上有賣先進半導體設備（應用材料，Lam, ASML），賣EDA tool（Synopsys, Cadence）, 限制美國客戶下單（族繁不及備載），提高台灣半導體出口關稅（25%,50%,100%?），訂製貿易黑名單（族繁不及備載），炸掉台積電台灣廠/撤走台積電工程師的好牌（忘記誰說的），沒有一樣台積電及台灣承受的了。
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