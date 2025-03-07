魏哲家記者會後…台積電ADR重摔 現股開盤股價撐千元
美國貿易政策反覆不定，拖累市場情緒，美股四大指數全重摔，台積電ADR（美國存託憑證）重挫4.57％，台積電7日現股股價以1000元開盤，下跌5元，隨後股價拉升，開盤10分鐘，股價來到1010元，上漲5元。
台積電董事長魏哲家昨天傍晚與總統賴清德一起在總統府召開記者會，試圖澄清台積電近期宣布碼投資美國1000億美元，引發的種種疑慮，強調不影響在台灣的投資，「只要是做AI的客戶都全部來找台積電，都要我們承諾很大數字，所有的產能不夠，就是這麼簡單，不夠，就是那兩個字。」
台積電今天股價表現，是市場對魏哲家澄清台積電投資計畫的回應，雖然台積電ADR重挫，但現股股價表現並沒有跟進ADR的走勢。台股大盤指數則以2萬2696點開盤，小跌開出，盤勢穩定。
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