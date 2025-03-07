旭隼去年EPS 48.13元 現金股利41元加資本公積配2元寫歷史次高

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）昨（6）日召開董事會，通過去年全年稅後純益42.04億元，年增近16%，為歷史次高，每股純益48.13元。董事會決議去年度盈餘擬配發現金股利41元，並以資本公積配2元股利，合計發放43元股利，也是歷史次高水準。

旭隼為全球最大的UPS代工廠，去年全年營收228.13億元，年增20.38%，改寫新猷。法人預期，旭隼今年受惠下游庫存調整結束，來自品牌廠外包比重提升，UPS持續成長5-10%不等，加上PV Inverter在開發中國家包括南非、中東等需求維持強勁，預計今年將有10%增長，看好今年營運有望續創新高，全年毛利率不輸2024年30.78％水準。

旭隼不評論法人預估的財務數字。旭隼股價收1,720元，下滑30元。旭隼今年2月營收13.02億元，年增29%、月減30.7%。

旭隼為主要客戶包含歐美等100多個國家，法人分析，UPS終端應用中，以企業用伺服器及資料中心為大宗，占比約八成，由於市場成熟，每年年複合增長率約4%，不過，旭隼成長動能主要來自於 UPS品牌商外包比率提升，由於目前歐美品牌廠外包比率仍未超過10%，品牌商逐漸轉型，加上中國廠商價格競爭壓力，外包比重逐漸增加，預估2025年UPS仍有個位數成長，營運穩定。