豐祥財報／去年 EPS 17.01元 每股配發現金股利8.69元

汽機車零組件金屬加工豐祥-KY（5288）去年稅後純益為11.41億元，年增率10.56%，每股稅後純益17.01元；董事會決議113年 下半年(2024年7/01 至 12/31)每股配發現金股利8.69元，配發率51%，以6日股價185.5元計算，現金股息殖利率為4.68%。

豐祥-KY是越南當地重要的金屬加工零組件供應商，汽、機車零組件，包括車架、金屬件、車身、前叉及相關金屬件等。醫療器材類包括病床，病人吊架、介護床、洗澡椅及便桶椅；其中又以休閒車輛類產品比重高，包括重型機車、雪車、水上摩托車及特殊車輛相關零件，主力供應汽機車的零組件與器材，包括日本HONDA、YAMAHA、PIAGGIO等，三陽工業及台鈴機車等也都是他的客戶。

2025年則是看好休閒車客戶穩健成長，休閒車、電動車、健身器材等新專案訂單回溫，豐祥-KY業績也會跟著穩健上揚，尤其，美國總統川普上任後，全球關稅壓力下，法人也看好在供應鏈移轉趨勢下，長期深耕越南的豐祥-KY可望受惠。