穎崴2月營收首度站上9億元 創單月新高

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴今（6）日公布2025年2月合併營收達9.07億元，月增35.8%，年增190.5%，創單月新高，首度站上9億元關卡；累計前二月合併營收為15.75億元，年增131.7%。

穎崴表示，穎崴2月營收創歷史新高係因AI及GPU應用，使垂直探針卡（VPC）拉貨強勁，同時AI Server需求未歇，帶動高頻高速測試座（Coaxial Socket）出貨，在AI、HPC引領下，穎崴全產品線產能及出貨量能邁向新高峰，使公司不僅跳脫產業季節性周期，進而帶動營運締造新猷。

根據IDC預測，AI持續推升高階邏輯製程晶片需求，在AI引領下，2025年半導體市場將增長至16%，半導體供應鏈都將受惠；同時，TrendForce針對AI Server在國際情勢與產業發展等因素發展下推估三種出貨量情境，年成長平均年增28%，最高年成長可達35%。穎崴持續供貨AI Server應用外，AI PC、AI手機、高速網路、5G&6G、低軌衛星等，皆能提供解決方案。

穎崴表示，一年一度全球AI盛事—輝達GTC大會（NVIDIA GPU Technology Conference）在本月中17日到21日於美國矽谷聖荷西舉行，此次盛會的線上線下主題演講、論壇多達上千場次，逾300場現場展示，主題環繞AI及AI相關應用，包括機器人、生成式AI、對話式人工智慧、AI/VR（虛擬實境）、資訊安全、伺服器及雲端、資料科學、內容創作/渲染、電腦視覺/影響分析等，穎崴業務團隊將實地考察，蒐集最前線的市場訊息，並持續開發潛在客戶及潛力市場。