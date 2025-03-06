今明年成長動能佳 法人給予昇陽半「買進」評等

昇陽半導體（8028）受惠產品組合轉佳及規格新增刺激ASP提升，加上客戶先進製程擴產加速，及產能及技術皆位居領先等有利因素，法人看好今、明年營收均可雙位數成長，給予「買進」評等。

投顧法人分析，拜經濟規模提升及匯率挹注，昇陽半導體去年第4季營收達10.5億元，毛利率大增至34.7%，帶動全年EPS創新高。考量當前產能仍供不應求，雖有獎金等費用影響，預期第1季營收及獲利仍可維持上一季高檔水準。

因應客戶2奈米擴產需求，昇陽半導體將原先2026年擴至月產能78萬片計畫提前，現預期2025年月產能擴增至80萬片。

昇陽半導體目前技術領先同業，法人看好在產能建置完成後將優先享有擴產紅利，更持續切入產品單價較佳的測試及承載晶圓，皆有利未來營收爆發。而晶圓薄化預期在AI驅動及ATV市場回溫下，可望雙位數成長。

法人指出，隨昇陽半導體再生晶圓放量成長及測試、承載晶圓占比提升，預期 Wafering營收占比將於今、明年分別成長至88%、89%。其中，再生晶圓將分別年增41%、19%，測試晶圓連續兩年呈數倍成長，承載晶圓在2026年開始加入貢獻。