今明年成長動能佳 法人給予昇陽半「買進」評等
昇陽半導體（8028）受惠產品組合轉佳及規格新增刺激ASP提升，加上客戶先進製程擴產加速，及產能及技術皆位居領先等有利因素，法人看好今、明年營收均可雙位數成長，給予「買進」評等。
投顧法人分析，拜經濟規模提升及匯率挹注，昇陽半導體去年第4季營收達10.5億元，毛利率大增至34.7%，帶動全年EPS創新高。考量當前產能仍供不應求，雖有獎金等費用影響，預期第1季營收及獲利仍可維持上一季高檔水準。
因應客戶2奈米擴產需求，昇陽半導體將原先2026年擴至月產能78萬片計畫提前，現預期2025年月產能擴增至80萬片。
昇陽半導體目前技術領先同業，法人看好在產能建置完成後將優先享有擴產紅利，更持續切入產品單價較佳的測試及承載晶圓，皆有利未來營收爆發。而晶圓薄化預期在AI驅動及ATV市場回溫下，可望雙位數成長。
法人指出，隨昇陽半導體再生晶圓放量成長及測試、承載晶圓占比提升，預期 Wafering營收占比將於今、明年分別成長至88%、89%。其中，再生晶圓將分別年增41%、19%，測試晶圓連續兩年呈數倍成長，承載晶圓在2026年開始加入貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言