快訊

南美唯一邦交國…大陸以進口牛肉誘與台斷交 巴拉圭霸氣拒絕

捲王大陸案…北市刑大2警員改列被告 涉公文書登載不實複訊交保

今明年成長動能佳 法人給予昇陽半「買進」評等

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

昇陽半導體（8028）受惠產品組合轉佳及規格新增刺激ASP提升，加上客戶先進製程擴產加速，及產能及技術皆位居領先等有利因素，法人看好今、明年營收均可雙位數成長，給予「買進」評等。

投顧法人分析，拜經濟規模提升及匯率挹注，昇陽半導體去年第4季營收達10.5億元，毛利率大增至34.7%，帶動全年EPS創新高。考量當前產能仍供不應求，雖有獎金等費用影響，預期第1季營收及獲利仍可維持上一季高檔水準。

因應客戶2奈米擴產需求，昇陽半導體將原先2026年擴至月產能78萬片計畫提前，現預期2025年月產能擴增至80萬片。

昇陽半導體目前技術領先同業，法人看好在產能建置完成後將優先享有擴產紅利，更持續切入產品單價較佳的測試及承載晶圓，皆有利未來營收爆發。而晶圓薄化預期在AI驅動及ATV市場回溫下，可望雙位數成長。

法人指出，隨昇陽半導體再生晶圓放量成長及測試、承載晶圓占比提升，預期 Wafering營收占比將於今、明年分別成長至88%、89%。其中，再生晶圓將分別年增41%、19%，測試晶圓連續兩年呈數倍成長，承載晶圓在2026年開始加入貢獻。

昇陽半導體 晶圓 營收

延伸閱讀

手握半導體廠務工程大單─亞翔

期貨商論壇／半導體30期 有壓

台積電高雄5座晶圓廠區環評全過關 環團：不意外

台積電拉警報？傳輝達、博通攜手英特爾測試18A

相關新聞

大摩：鴻海受惠於AI伺服器及iPhone市占 目標價232元

鴻海（2317）2月營收傳利多，摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，鴻海受惠於雲端服務供應商（CSP）客戶需求增加、人工...

聯電營收／2月為181.94億元 是歷年同期單月次高

受農曆年假工作天數減少、季節性因素影響，晶圓代工廠聯電（2303）6日公布今年2月營收為181.94億元，月減8.1%、...

佳世達看好今年營運勝去年 有望逐季成長

佳世達（2352）去年財報表現不如預期，導致6日股價重挫7.41%，終場收在34.35元、下跌2.75元，展望後市，佳世...

鴻海寫最強2月營收 GB200放量帶動本季勁揚

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,514億元，為歷年最旺的2月，月增2.36%，年增56.43%；前二月合併營收1.09...

台光電2月營收月增0.6% 淡季不淡

台光電（2383）昨（5）日公告2月營收70.30億元，連四月創新高，月增0.6%，年增86.76％，反映AI伺服器相關...

力積電 攜印度商攻顯示晶片

力積電（6770）擴大在印度的布局，昨（5）日宣布與印度塔塔電子及國內顯示器IC大廠奇景光電簽署合作備忘錄（MoU），此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。