鴻海目標價 喊到232元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

鴻海（2317）2月營收傳利多，摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，鴻海受惠雲端服務供應商（CSP）客戶需求增加、AI伺服器需求強勁，伺服器是今年關鍵成長動力，重申「優於大盤」評級及目標價232元。

鴻海是大摩在大中華科技硬體產業首選個股。大摩指出，鴻海營運效率提高、企業營收增加、iPhone市占穩定、AI業務進展平順，有助改善毛利率。大摩預期鴻海獲利將持續提升。AI伺服器貢獻應該會從2024年下半年明顯上揚，並持續到2025年。

大摩指出，iPhone換機需求可望在2025-2026年推動消費智能業務，將持續推動iPhone組裝營收。以今年鴻海預估獲利推算，大摩給予鴻海18倍本益比，高於過去三年的7-16倍區間。

大摩 營收 鴻海

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