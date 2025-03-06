川湖2月營收月增8.6% 聯電2月合併營收月減8.1%

川湖（2059）昨（6）日公布2月營收13.39億元，連五月創新高，月增8.6%，年增164.70%，反映AI伺服器導軌持續擴大出貨；前二月營收25.72億元，創同期新高，年增121.50%。法人看好，川湖本季營收持續挑戰單季新高。

展望後市，川湖執行副總王俊強之前表示，川湖在輝達GB200伺服器的市占率非常高，GB300又會增加電力層與電容層的新產品，預期本季將淡季不淡，第2季希望緩步成長或持平；下半年GB300與GB200同步發力，今年將穩定成長。

聯電（2303）昨日公布2月合併營收181.94億元，下探八個月來低點，月減8.1%、年增4.2%；前二月湖合併營收380億元，年增4.2%。展望本季，聯電預期晶圓出貨量將持穩去年第4季，產能利用率估約70％。