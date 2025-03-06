佳世達拓展東南亞據點
佳世達（2352）昨（6）日舉行法說會，董事長陳其宏表示，預期今年主要事業體皆會成長，整體營運有望逐季向上，2025年營收將優於去年。此外，因應川普關稅戰，佳世達預計在原有東南亞生產基地越南之外，再新增一據點，口袋名單包含泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼等地，預計很快就會有消息公布。
陳其宏指出，2025年有全新的開始，目前維持能見度比較好的看法。從營收來看，今年前二月比去年同期好，第1季業績將年增，後續有機會逐季向上。
對於四大事業體展望，陳其宏認為，醫療事業延續雙位數成長，仍是集團成長最強的事業群；智能解決方案事業群方面，去年業績微幅衰退，加上子公司提列存貨跌價損失，衝擊獲利表現，但今年可望回穩；網通事業受到客戶去化庫存影響，去年表現也不好，不過已經落底，今年同樣會回溫。在最大業務顯示器方面，陳其宏指出，復甦趨勢明顯，今年可望成長10%。
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