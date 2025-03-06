建準威風 打入GB200鏈

散熱風扇大廠建準（2421）昨（6）日舉行法說會，公司看好今年所有業務都將成長，尤其該公司在AI伺服器風扇市占率已達三成，並打入輝達GB200供應鏈，後續還會布局水冷與浸沒式產品，以及水冷板、冷卻液體分配裝置（CDU）、風扇背牆、泵浦等零件，全力搶攻AI商機。

建準受惠接單火熱，去年營收146.23億元，年增13.2%；稅後純益14.92億元，年增11.9%，每股純益5.46元。其中，去年第4季每股純益1.6元，為近六季高點，反映車用、筆電與伺服器等散熱風扇產品出貨暢旺。

建準董事會通過，去年度盈餘每股配發現金股利3.7元，以昨天收盤價95.1元計算，殖利率約3.9%。

建準副總經理李為仁指出，今年各項業務均正向成長，全年營運審慎樂觀。

在外界最關注的AI伺服器相關產品方面，李為仁指出，建準現階段仍以提供散熱風扇為主，在AI伺服器風扇市場市占率已達三成，同時也已經開始布局水冷與浸沒式產品，零組件則包含水冷板、冷卻液體分配裝置（CDU）、風扇背牆以及泵浦。

據悉，儘管次世代AI伺服器主要採用水冷散熱系統，但仍必須配置散熱風扇，且數量與規格更是同步提升，因此散熱風扇廠也跟著受惠，建準無論產能或技術在全球風扇業者中，都相當具有優勢，因而獲得輝達青睞，入列GB200供應鏈。

建準也看好今年筆電換機潮湧現，預料相關業務也會比去年顯著成長。李為仁表示，主要是今年AI PC需求有機會比去年更加明顯，加上微軟作業系統Win 11改朝換代，亦將推升換機潮，對風扇出或有正面挹注。

車用市場方面，他說，即便市場似乎有雜音，建準出貨及訂單能見度並未受到太大影響，預料今年車用業務依然會呈現不錯的成長力道，成為營收主力之一。

產能規劃部分，李為仁表示，旗下菲律賓廠正在加速擴建，估計4月接單量將從50萬台倍增到100萬台，年底前目標接單量為200萬台；新廠預計明年底完成，屆時產能將進一步擴大。