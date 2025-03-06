TPK 法說會／今年將著重布局電子書觸控技術及3D列印和光達

觸控面板廠TPK-KY（3673）6日召開法說會，並公告2024年第4季營運成果，2024年全年營收達688.7億元，年減1.4%，每股純益1.16元。

TPK-KY去年第4季營收為新台幣158.4億元，較第3季減少14.6%，主要因前季電子書新品的高基期影響，與去年同期相比下降13.2%。本季營業毛利為新台幣6.0億元，較上季減少27.7%，毛利率由4.5%降至3.8%。

TPK-KY分析，去年小尺寸產品的出貨和營業額顯著下降，分別減少60%和61%，這使得小尺寸產品對公司整體營業額的貢獻度降至10%以下。相對地，11吋以上的大尺寸平板及筆電的出貨量表現穩定，營業額貢獻約49%，顯示出公司在中大尺寸產品上逐漸增強的市場優勢。預計在2025年，這一趨勢將持續，並將重點放在中大尺寸產品及其客戶上。

截至去年底，TPK-KY擁有約4,460億新台幣的現金餘額，其中260億為結構性存款，借貸總額約2,620億新台幣，公司的淨現金狀態良好。此外，公司並未承擔過多風險，注重套利交易以提高獲利。整體而言，TPK-KY在財務健康和資產負債表方面仍維持穩定。

執行長謝立群表示，受到全球地緣政治不穩和科技產品更新速度放緩影響，預計今年整體營收將略微下降，公司將著重布局兩大主軸，分別是電子書觸控技術及3D列印和光達（LiDAR），並持續優化成本結構提升競爭力。