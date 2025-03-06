京元電 AI訂單湧進

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體測試大廠京元電（2449）受惠輝達、聯發科、高通等主力客戶高階製程與AI應用晶片訂單湧進，董事長李金恭昨（6）日透露，主要客戶要求京元電提供更多產能。京元電總經理張高薰則預告，今年AI訂單旺，營收占比將突破二成。

法人看好，隨著輝達Blackwell GPU晶片今年逐步放量，有望帶動後段測試需求維持高檔，加上高通、聯發科雙強競爭AI邊緣運算市場商機，京元電正處於絕佳位置，今年營收、獲利成長可期，營收更將力拚年增二到三成，創新高。

李金恭與張高薰昨天與媒體見面，談到美中科技戰火延燒以及美方祭出封測白名單帶來的轉單效應，張高薰指出，客戶為符合美方要求，轉單至台灣或其他非陸系封測業者的趨勢確實存在，京元電所有出貨標準都符合美國與台灣規範，也是主要大廠積極上門詢求產能的對象。

京元電高度看好高速運算（HPC）、AI等需求強調，其他應用方面，張高薰指出，車用變數相對較多，消費電子等相對健康，會繼續貢獻京元電營運。李金恭研判，本季傳統淡季過後，第2季營收有望回升，全年以成長為目標。

產能方面，張高薰指出，京元電苗栗銅鑼四廠進度如預期，由於客戶急單並要求京元電多給一點產能，京元電也趕緊在頭份承租廠房，以滿足客戶需求。至於大陸廠區今年2月已交割處分完成，現在產能集中在台灣。

張高薰推估，今年AI相關業務占京元電營收比重將超過20%，雖然具體比例每月會有變化，但總體趨勢呈現穩步上升。另外，DeepSeek大模型在市場產生部分雜音，然輝達日前財報會議已經釋疑，可正面看待AI產業發展。

AI 京元電 營收

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