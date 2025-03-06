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大摩：鴻海受惠於AI伺服器及iPhone市占 目標價232元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
鴻海科技集團。記者蕭君暉／攝影
鴻海科技集團。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）2月營收傳利多，摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，鴻海受惠於雲端服務供應商（CSP）客戶需求增加、人工智慧（AI）伺服器的需求強勁，伺服器應該是今年的關鍵成長動力，重申對鴻海「優於大盤」評級及目標價232元。

鴻海是大摩在大中華科技硬體產業股的首選個股。大摩預期鴻海獲利將持續提升，主要受惠於成本管理嚴格及智慧機組裝市占穩定。AI伺服器的貢獻應該會從2024年下半年明顯上揚，並持續到2025年。

大摩指出，iPhone換機需求可望在2025-2026年推動消費智能業務，將持續推動iPhone 組裝營收。以今年鴻海預估獲利推算，大摩給予鴻海18倍本益比，高於過去三年的7-16倍區間。

大摩對於鴻海2024-2026年的預估獲利維持不變，預估2024年每股稅後純益（EPS）仍維持10.88元，2025年EPS為12.55元，2026年EPS則為14.44元。大摩略微提高鴻海今年的預估營收，但調降2025-2026年的預估毛利率，以反映消費及AI業務高於預期。

Refinitiv及大摩統計，95%法人對鴻海評等為「優於大盤」，5%為中立。即使如此，大摩仍認為，市場仍低估鴻海在蘋果產品的穩健市占以及AI伺服器營收的成長潛力。

在樂觀情境下，如果AI伺服器貢獻加快、營業利益率擴張、iPhone出貨優於預期，則鴻海獲利將受惠於規模經濟及消費產品出貨高於預期，大摩將預估本益比調高到26倍，目標價則上看325元。在悲觀情境下，iPhone出貨不如預期且營業利益率縮減，鴻海的預估本益比將降到8倍，目標價下調到97元。

大摩 鴻海

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