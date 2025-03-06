信邦去年每股賺14.7元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

信邦（3023） 昨（6）日公布去年稅後純益35.29億元，年增7.46%，每股純益14.7元，連續15年創新高。看好半導體產業未來發展，董事會通過設立銅鑼分公司暨蓋廠投資計畫，預計將斥資32億元蓋廠。

信邦去年第4季稅後純益7.33億元，季減22.78%，年增22.13%，每股純益3.05元。董事會通過去年度盈餘每股配發現金股利10.25元，配息率70%，以昨天收盤價293元計算，殖利率近3.5%。

展望後市，信邦董事長王紹新之前表示，半導體、綠能、AI機器人與電動車將是推動2025年業績持續成長的四大動能。為迎接半導體大型機櫃大單，信邦規劃設立苗栗銅科廠，隨著產能開出，業績將大幅成長。

信邦 半導體

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