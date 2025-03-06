大亞財報／去年 EPS 2.09元 歷史第三高

大亞（1609）6日公告去年財報，去年獲利16.1億元，雖年減41.7%，但仍創歷史第三高，每股純益2.09元。法人看好該公司本業電線電纜需求強勁，可望推升今年營運表現。

大亞去年第4季合併營收78.54億元、本業獲利7.36億元、稅後純益1.93億元、EPS為0.25元；全年合併營收300.85億元、本業獲利22.15億元，稅後純益16.1億元，EPS為2.09元，創歷年第三高。

大亞指出，2024年國際銅價比2023年回升，大亞2023年電線電纜銷售重量、銷售金額、營業毛利及營業毛利率，均優於2023年。惟2023年出售保瑞（6472）及穎崴（6515）兩檔股票及認列金融評價利益約20億元，2024年沒有業外處分股票利益入帳，是2024年EPS從2023年3.91元降至2.09元的主因。

展望今年營運前景，法人指出，大亞本業電線電纜需求強勁，持續受益台電強韌電網計畫需求。至於綠能事業方面，台中龍井二期儲能案已於去年12月5日正式開工，龍井一期100MW預計今年第2季完工，至後年將有175MW的E-dreg儲能供應市場。

而現階段，即便國內漁電共生、農電共生太陽光電案場、離岸風電進度延宕，影響儲能需求，但看好長期綠能增加，帶動儲能需求提升，長期樂觀看好儲能需求。