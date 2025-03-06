樺漢營收／2月年增22.74% 創同期歷史新高

工業電腦大廠樺漢（6414）6日公布今年2月營收為104.77億元，月減7.13%、年增22.74%，創同期歷史新高；累計樺漢今年前兩個月營收達217.59億元、年增7.42%。

樺漢三大事業體2月營收表現亮眼，工控設計達24.1億元，年增46.2％；品牌通路41.1億元，年增26.3％；系統整合39.5億元，年增8.9％。工控、品牌、系統整合三箭齊發，穩步上揚，均創同期新高。

其中，樺漢個體（包含全資子公司）營收達14.8億元，年增32.1％，延續穩健成長動能。樺漢2月營收主要來自於樺漢個體訂單成長動能、全球智慧製造、邊緣運算系統、網通資安、零售金融、智慧家居等產業客戶的持續更新設備與服務需求。

另外，集團新生意發展，包括能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用導入，持續推廣發展新市場領域，並透過戰略合作與併購，拓展智慧物聯網（AIoT）應用場景，為客戶提供更具價值的數位轉型解決方案。

近日更受惠北美半導體擴大投資，市場預期相關供應鏈將大啖訂單，尤其以廠務工程相關將率先受惠，系統整合事業體「帆宣」在機電系統整合與工程服務持續擴大營收可期。

再者，樺漢結盟台灣餐飲領導品牌，投資台灣知名餐飲數據科技公司，共同推動全球智慧餐飲數位轉型，打造AI智慧餐飲解決方案。樺漢將持續深化智慧解決方案應用場景，推動ESaaS （Ennoconn Solutions as a Service）服務，助力智慧城市、ESG節能減碳、AIoT智慧物聯網數位升級。