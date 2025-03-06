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英業達營收／2月516.71億元、年月雙增 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）6日公告2月合併營收516.71億元，較上月成長12.7%，年增41%，合併前2月營收達975.12億元、年增20.7%，雖然第1季是電子業的淡季，不過受惠在AI人工智慧領域的布局，成功讓淡季不淡、同時繳出「歷年來2月的新高」紀錄。英業達董事長葉力誠日前也在旺年會上期許，2025年集團營收將再向上，2026年、2027年也要持續突破，團隊在AI方面的布局，也絕不落人後，包括AI和機器人都已準備就位。

英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，而在汽車電子方面，旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件（ECU）等領域。而針對海外佈局，英業達也瞄準歐洲市場，持續加大對捷克廠區的投資力道，發展前景相當樂觀。

英業達今年歡慶50周年，葉力誠也直言「50年是一段不簡單的旅程」並期許大家在未來50年的旅程，都能繼續攜手奮鬥。總經理蔡枝安則透露，團隊去年整體表現都很不錯，而增加最多的還是在伺服器的部分，占比甚至有到40%，而目前全球都已在擴產，目前最主要的布局在墨西哥及泰國，而2025年也會繼續增加，他說，旗下包括伺服器及notebook等產線，未來也都會在泰國增加產能，自己樂觀看待2025年各產品線表現續揚。

針對海外布局，英業達近日也瞄準歐洲市場，並持續加大對捷克廠區的投資力道，而公司向中東歐融資基金審議委員會送出的融資申請，也已獲准通過。而總經理蔡枝安日前表示，今年業績估個位數成長，整體伺服器出貨量將持平至小幅成長，去年AI伺服器營收占比約5%至6%，今年可望倍數成長、占比將突破10%，隨著高毛利產品比重增加，毛利率會再提升。

伺服器 布局 英業達

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