英業達營收／2月516.71億元、月增12% 創歷年同期新高

英業達（2356）6日公告2月合併營收516.71億元，月增12.72%，年增40.98%；前2月累計營收975.12億元，年增20.71%，2月單月與累計營收均創歷年同期新高。

英業達2月筆電出貨量160萬台，月增6.7%，年增23%。英業達表示，主要受到美國總統川普政府將對中國大陸加徵關稅影響，筆電客戶因預期備貨心理，提前啟動拉貨，預期本季筆電出貨量季減幅將優於原先預期。

伺服器方面，受到川普政府本土製造政策影響，英業達持續評估德州設廠中。英業達總經理蔡枝安先前表示，德州離墨西哥近、電力供應也相對充足，是美國設廠首選地點。

電機電子工業同業公會理事長李詩欽上月也透露，川普上任後，加速供應鏈轉移到美國生產的腳步，5月就會看到台灣大型AI伺服器代工廠宣布在德州擴大投資。當時市場即猜測，該伺服器大廠最有可能是英業達。