川湖營收／2月13.39億元 連續第五個月創新高

川湖（2059）6日公布2月營收13.39億元，連續五個月創新高，月增8.6%，年增164.70%，主要是受到人工智慧（AI）伺服器導軌持續擴大出貨，今年前兩個月營收25.72億元，創同期新高，年增121.50%，法人預估，今年第1季營收持續挑戰單季新高。

川湖去年第4季稼動率85到90%，透過增加人力，稼動率最高可達160%，川湖表示，目前產能不是問題，2026年將會有美國德州休士頓廠加入，規劃美國將占整體產能的20%，未來規劃到歐洲設廠，只是目前沒有細節。川湖2024年廚具占營收比重17%，其他主要是伺服器。

川湖執行副總王俊強之前表示，川湖在輝達（Nvidia）GB200伺服器的市占率非常高，GB300又會增加電力層與電容層的新產品，第1季將是淡季不淡，第2季希望緩步成長或持平，下半年GB300與GB200都開始了，今年穩定成長，愈小不易。尤其川湖已經在開發2026與2027年的創新產品，因此，2026年仍是正向發展。

川湖表示，正在開發2026與2027年的創新產品，現在很多東西都AI化，包括手機筆電桌機等，整體算力持續成長，尤其北美四大雲端服務供應商（CSP）投入2,000億到3,000億美元，資料中心都不夠用，每家CSP的收入來源都是這塊，因此，2026年還是很大成長，川湖在這樣的趨勢上，不會寂寞。

川湖擁通用型伺服器、GPU伺服器、ASIC伺服器等完整產品線，他表示，該公司在GB200的滲透率很高，至於GB300則新增了電源層與電容層的導軌，這對川湖都是新機會，該公司與輝達一直都有很好的合作關係。