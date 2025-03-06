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神基法說會／力拚未來3年強固電腦市占 目標衝上35%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神基董事長黃明漢。記者吳凱中／攝影
神基董事長黃明漢。記者吳凱中／攝影

神基（3005）6日舉行法說會，神基目前為全球前三大強固電腦廠商，神基董事長黃明漢指出，目前神基在全球市占率約為20-25%，面向未來3-5年，神基目標要衝到30-35%。

全球強固電腦從Windows系統來看，目前第一大業者為Panasonic，市占率約達四成，神基約為20-25%，戴爾（Dell）市占率則與神基在伯仲之間。

黃明漢表示，競爭對手很強，全球強固電腦業者前四大就有九成市占率，市場上有業者重整，對神基而言任何市場變動都會帶來風險與機會。

黃明漢強調，神基預計未來新增的市占率主要來自AI及數位轉型需求，這也是為什麼神基會積極推出AI新機種，除了今日推的新機外，預計第2季也還有新品，下半年可能還有一款產品，神基希望在AI強固電腦機種上保持技術、產品優勢。

此外，針對川普新增關稅影響，黃明漢指出，對於神基只有間接影響，沒有直接影響。

目前神基強固電腦在中國大陸及台灣皆有生產，至於銷售到美國產品主要由台灣生產。綜合機構件越南、中國大陸皆有生產。黃明漢表示，其實神基在歐、美都有在地製造能力，以美國來說，神基在美國中部及西部都有合作廠商，可以在地製造。

神基

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