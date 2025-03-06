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臻鼎營收／2月122.04億元創歷年同期新高 3月11日法說會

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳在桃園總部動土典禮。記者尹慧中攝影
臻鼎董事長沈慶芳在桃園總部動土典禮。記者尹慧中攝影

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）於6日公布2025年2月合併營收新台幣122.04億元，年增41.22%，創下歷年同期新高；累計1至2月營收達新台幣256.74億元，年增19.88%，亦創同期新高。

臻鼎表示，累計前兩個月營收顯著年增，四大應用包含行動通訊、電腦消費、伺服器/車載/基地台及IC載板皆雙位數成長，其中IC載板年增最高。營收持續創高也顯示公司One ZDT多元分散策略奏效，在各關鍵應用領域積極開發高端產品得以滿足客戶對先進技術的需求，進一步鞏固市場領導地位。

臻鼎提到，已訂於3月11日(二)下午3點召開2024年第4季暨全年線上法人說明會，會中將詳細說明公司營運概況與未來展望。

新台幣 營收

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