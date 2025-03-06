宏達電營收／2月1.84億元 月增14.3%

宏達電（2498）6日公告2月營收1.84億元，月增14.3%、年增19.7%，前二月累計營業3.44億元。

宏達電近期在MWC 2025展會中以 VIVERSE、XR、AI與5G為核心，展示科技如何重塑通訊、娛樂與企業應用，加速3D沉浸式網路，打造更開放、沉浸且互通的未來數位新世界。

同時，宏達電在本次展會發表最新VIVERSE技術，結合AI驅動的3D建構技術與開放互通架構，大幅降低3D內容創建門檻。透過強大的AI 3D創建平台，使用者可迅速將2D素材轉換為3D模型與場景，加速3D網際網路（3D Internet）發展，讓企業與創作者更輕鬆打造沉浸式數位體驗，拓展3D世界的無限可能。

宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，XR產業每年都在突破創新，以促進人類的進步。隨著AI、XR和3D 技術的融合，數位世界正從2D網路邁向3D網際網路，迎來新一代智慧網絡的關鍵轉折點。HTC透過VIVERSE建構開放的3D沉浸式生態，讓企業、開發者與消費者能直覺地創建、共享與體驗3D內容，突破傳統網路與內容製作的限制。我們期待與全球夥伴攜手，共同推動這場數位變革。