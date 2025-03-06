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現觀科營收／2月0.25億元年月雙增！有望繳出季增態勢

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影

現觀科技（6906）6日公布2月營收達0.25億元、月增5.4%、年增15.5%、合併前2月營收達0.49億元、年增13.3%，對此，市場認為，現觀科受惠先前遞延的訂單帶來的貢獻以及行動廣告的新業務，也因此助其上半年營運保持季增態勢，也讓整體營收表現優於去年下半年。

據悉，現觀科近日成功取得非洲大客戶的長期合約，董事長邱大剛透露，該合約自去年底開始執行，合約為期五年，覆蓋範圍也從原先預計的四個國家擴展至六個國家，未來更有望再增至十四個國家，進一步鞏固現觀科技在全球市場的地位。也為未來五年的營運展望打下堅實的基礎。

邱大剛表示，現觀科憑藉其AI驅動的電信地理優化軟體（Geolocation System）在市場上取得領先優勢。歐美競爭對手的硬體背景使其在軟體技術上逐漸落後，讓現觀科技由此獲益，並不斷贏得更多的市占率。自2023年取得世界第三大電信業者印度Airtel近900萬美元的5G長期大訂單後，2024年現觀科技再度跨出亞洲，一次成功攻入非洲六國，顯示出其擴展版圖的決心與技術領先的實力。

邱大剛指出，人口紅利國家的手機用戶仍在增加且電信業者的獲利持續增高，具備增長的高度需求。隨著最新的非洲合約，市調機構FDI在2024年預測未來二十年人口增加最多的十個國家中，現觀科技已經進入其中五國。在印度這個全球人口紅利第一的國家，現觀科技也積極經營，期望透過技術優勢及產品效益持續擴增市占率，目標2025年在印度市場達成三分之二的市占率。

此外，現觀科技仍持續開發歐美市場，期待能在長期的耕耘後新增北美重要客戶，並與北美的周邊領域大廠進行策略聯盟，透過雙贏的策略進一步鞏步市場領先地位。現觀科技同時也提前作好6G先期布局，已與6G Sandbox簽訂合作意向書。

營收 非洲

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