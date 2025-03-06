快訊

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

火速拔官！誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

宏達電營收／2月1.84億元 年增19.7%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）6日公布，2月合併營收1.84億元，年增19.7%，累計前2月合併營收3.4億元，年減8.8%。

宏達電表示，旗下致力全球醫療VR生態系發展的Medical VR團隊攜手臺北榮民總醫院教學部，共同打造XR+AI醫學教育與訓練平台，以應對全球醫學教育資源不均與國際人才培育挑戰。該平台結合創新技術，支援中文、英文、越南語等多國語言，並整合VR、MR、AR及AI沉浸式教材，全面提升醫護人員的臨床訓練與團隊協作能力。

應用範圍涵蓋心房顫動電燒治療、敗血症處置、氣管插管訓練等模擬情境，讓學員在安全環境中反覆練習，提高臨床應變能力。此外，HTC Medical「AI 虛擬病人教案製作平台」結合生成式AI與免編寫程式（no-code）的工具，讓醫學教師能快速建立互動教案，提升訓練效率與醫病溝通能力。未來，臺北榮總與HTC Medical將持續深化合作，以科技推動醫學教育創新，促進全球醫學交流，提供更智慧、更精準的醫療培訓解決方案。

宏達電旗下致力5G與未來通訊技術發展的HTC G REIGNS成功將5G專網及邊緣雲VR解決方案導入日產汽車，為設計團隊打造高穩定、低延遲且安全的沉浸式VR協作環境。隨著車輛設計精細度的提升與團隊規模擴大，傳統無線技術因頻寬受限與延遲問題，難以支援即時3D協作。HTC G REIGNS透過5G無線技術與邊緣雲運算，確保團隊能在無干擾且高安全性的環境中，即時處理高解析度3D模型，提升設計效率並加速決策過程。

此解決方案採用HTC領先業界的5G獨立組網（SA）技術，結合遠端串流管理、邊緣運算與開放式架構，不僅提升VR設計協作的流暢度，更強化企業級數據安全機制。HTC G REIGNS總經理童子勳表示，這項技術不僅加速產品開發周期，還為企業提供靈活且高效的數位轉型方案。HTC G REIGNS未來將持續推動5G企業專網應用，深化XR技術在產業中的發展。

5G HTC VR

延伸閱讀

宏達電營收／2月1.84億元 月增14.29%、年增19.74%

天生有領導能力！「4星座」是團隊靈魂人物 容易受到他人尊敬

美烏團隊將短期內會面重啟談判 白宮：川普正重新考慮援烏

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

相關新聞

佳世達看好今年營運勝去年 有望逐季成長

佳世達（2352）去年財報表現不如預期，導致6日股價重挫7.41%，終場收在34.35元、下跌2.75元，展望後市，佳世...

鴻海寫最強2月營收 GB200放量帶動本季勁揚

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,514億元，為歷年最旺的2月，月增2.36%，年增56.43%；前二月合併營收1.09...

台光電2月營收月增0.6% 淡季不淡

台光電（2383）昨（5）日公告2月營收70.30億元，連四月創新高，月增0.6%，年增86.76％，反映AI伺服器相關...

力積電 攜印度商攻顯示晶片

力積電（6770）擴大在印度的布局，昨（5）日宣布與印度塔塔電子及國內顯示器IC大廠奇景光電簽署合作備忘錄（MoU），此...

廣宇 奪大馬伺服器大單

馬來西亞首富、「亞洲糖王」郭鶴年家族有意斥資百億美元（約新台幣3,300億元）打造AI資料中心，傳出廣宇（2382）擁大...

技嘉攜韓商 衝高速運算

技嘉（2376）昨（5）日宣布，子公司技鋼與韓國SK集團旗下SK Telecom及SK Enmove簽署合作備忘錄，攜手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。