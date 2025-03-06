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穎崴營收／2月創歷史新高 首度站上9億元關卡

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌（中）與穎崴資深副總經理陳紹焜（右）、穎崴財務長李振昆。記者尹慧中／攝影
穎崴董事長王嘉煌（中）與穎崴資深副總經理陳紹焜（右）、穎崴財務長李振昆。記者尹慧中／攝影

穎崴科技（6515）（以下簡稱穎崴）6日公布2025年2月份自結營收，單月合併營收達­9.07億元，較上月增加35.83%，較去年同期增加190.51%，創單月歷年新高，首度站上9億元關卡；累計今（2025）年前2月合併營收為15.75億元，較去年同期增加131.66%。

延續上月動能，穎崴2月營收創歷史新高係因AI及GPU應用，使垂直探針卡（VPC）拉貨強勁，同時AI Server需求未歇，帶動高頻高速測試座（Coaxial Socket）出貨，在AI、HPC引領下，穎崴全產品線產能及出貨量能邁向新高峰，使公司不僅跳脫產業季節性周期，進而帶動營運締造新猷。

在高頻高速測試座及垂直探針卡雙引擎帶動下，穎崴持續部署新產品、新技術，包括傳輸速度領先全球HyperSocket™，最高可支援448Gbps；透過模擬測試能力和硬體能力整合，首創動態老化測試（Functional Burn-in），優化測試流程，大幅提升產能，達成穎崴「為測試設計（Design For Test, DFT）」和「為製造設計（Design For Manufacturing, DFM）」的使命。

根據IDC預測，AI持續推升高階邏輯製程晶片需求，在AI引領下，2025年半導體市場將增長至16%，半導體供應鏈都將受惠；同時，TrendForce針對AI Server在國際情勢與產業發展等因素發展下推估三種出貨量情境，年成長平均年增28%，最高年成長可達35%。穎崴持續供貨AI Server應用外，AI PC、AI手機、高速網路、5G&6G、低軌衛星等，皆能提供解決方案。

一年一度全球AI盛事—輝達GTC大會（NVIDIA GPU Technology Conference）在本月中17日到21日於美國矽谷聖荷西舉行，此次盛會的線上線下主題演講、論壇多達上千場次，逾300場現場展示，主題環繞AI及AI相關應用，包括機器人、生成式AI、對話式人工智慧、AI/VR、資訊安全、伺服器及雲端、資料科學、內容創作/渲染、電腦視覺/影響分析等，穎崴業務團隊將實地考察，蒐集最前線的市場訊息，並持續開發潛在客戶及潛力市場。

AI 營收 穎崴

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