宏達電營收／2月1.84億元 月增14.29%、年增19.74%

宏達電（2498）6日公布2025年2月合併營業收入；2月自結合併營業收入1.84億元，月增14.29%、年增19.74%；累計今年前2月自結合併營業收入為3.44億元，年減8.88%。

宏達電旗下致力於全球醫療VR生態系發展的Medical VR團隊攜手臺北榮民總醫院教學部，共同打造國際級XR+AI醫學教育與訓練平台，以應對全球醫學教育資源不均與國際人才培育挑戰。

宏達電表示，該平台結合創新技術，支援中文、英文、越南語等多國語言，並整合VR、MR、AR及AI沉浸式教材，全面提升醫護人員的臨床訓練與團隊協作能力。應用範圍涵蓋心房顫動電燒治療、敗血症處置、氣管插管訓練等模擬情境，讓學員在安全環境中反覆練習，提高臨床應變能力。

此外，HTC Medical「AI 虛擬病人教案製作平台」結合生成式AI與免編寫程式（no-code）的工具，讓醫學教師能快速建立互動教案，提升訓練效率與醫病溝通能力。未來，臺北榮總與HTC Medical將持續深化合作，以科技推動醫學教育創新，促進全球醫學交流，提供更智慧、更精準的醫療培訓解決方案。

宏達電指出，旗下致力於5G與未來通訊技術發展的HTC G REIGNS成功將5G專網及邊緣雲VR解決方案導入日產汽車，為設計團隊打造高穩定、低延遲且安全的沉浸式VR協作環境。

宏達電強調，此解決方案採用HTC領先業界的5G獨立組網（SA）技術，結合遠端串流管理、邊緣運算與開放式架構，不僅提升VR設計協作的流暢度，更強化企業級數據安全機制。

HTC G REIGNS總經理童子勳表示，這項技術不僅加速產品開發周期，還為企業提供靈活且高效的數位轉型方案。HTC G REIGNS未來將持續推動5G企業專網應用，深化XR技術在產業中的發展。