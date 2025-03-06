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信邦去年EPS 14.70元創新高 擬配發10.25元、配息率70%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

信邦（3023）6日董事會通過2024年財務報表，稅後淨利為35.29億元，每股盈餘為14.70元，並通過盈餘分配每股現金股利10.25元，配息率70%。

信邦2024年合併營收為330.88億元，較前一年度327.62億元成長0.99%；合併毛利率24.91%，較前一年度合併毛利率25.66%，減少0.75個百分點；合併營業淨利35.58億元，較前一年度33.97億元成長4.74%；稅後淨利35.29億元，較前一年度32.84億元成長7.46%；每股稅後淨利14.70元，較前一年度13.71元，增加0.99元。

信邦整體營運表現，再度超越前一年度，自2009年起已連續15年正成長，其營收、稅後淨利金額及每股淨利為公司成立以來之歷史高點。

信邦季度營運表現，2024年第4季合併營收83.16億元較第3季84.30億元減少1.34%，較去年同期73.64億元成長12.94%；合併毛利率24.06%，較第3季24.18%，減少0.12個百分點，較去年同期25.04%，減少0.98個百分點；合併營業淨利8.12億元，較第3季8.86億元減少8.29%，較去年同期7.36億元成長10.38%；稅後淨利7.33億元較第3季9.49億元減少22.78%，較去年同期6.00億元成長22.13%；每股稅後淨利3.05元。

信邦指出，2024年第4季合併毛利率較第3季減少0.12個百分點，主要係受產品組合的影響，消費性產業之比重較第3季增加1.88個百分點；合併營業外損益受金融資產價值較第3季減少之影響，第4季合併營業外損益較第3季減少1.56億元；造成第4季稅後淨利較第3季減少22.78%。

2024年第4季合併毛利率較去年同期減少0.98個百分點，係因消費性產業營收較去前同期成長55.21%，比重較去年同期增加7.90個百分點；第4季整體營運表現，合併毛利率雖較去年同期減少0.98個百分點，由於合併營收較去年同期成長12.94%及營業外損益較去年同期增加1.92億元的挹注下，第4季稅後淨利最終繳出較去年同期成長22.13%的表現。

信邦 毛利率

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