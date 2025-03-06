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佳世達看好今年營運勝去年 有望逐季成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達董事長陳其宏。記者吳凱中／攝影
佳世達董事長陳其宏。記者吳凱中／攝影

佳世達（2352）去年財報表現不如預期，導致6日股價重挫7.41%，終場收在34.35元、下跌2.75元，展望後市，佳世達董事長陳其宏表示，預期今年主要事業體皆會成長，整體營運有望逐季成長，今年營運將優於去年。

佳世達集團持續布局高附加價值新事業，2025年更將加速醫療事業布局。佳世達去年第4季營收541億元為近兩年單季新高，各事業營收表現皆升溫，其中顯示器創近十季新高，高附加價值事業也掃除庫存調整因素，展現連三季成長，毛利率16.3%也連續七季突破16%，創下20年同期新高。

佳世達去年合併營收2,017億元，其中醫療事業連年增長，醫療營收263億元，占佳世達營收比重已達13%。為強化醫藥零售通路布局，去年增持諾貝兒寶貝股權至40.66%，明基醫院也已在今年1月取得中國證券監督管理委員會 (CSRC) 境外發行上市備案通知書，完成備案，今年醫療事業加速成長可期。

陳其宏表示，佳世達持續朝2027年高附加價值事業獲利過半的目標邁進，其中醫療事業在大環境景氣動盪中仍實現連年成長，未來持續深化布局醫院服務、醫藥通路及醫療器材，可望成為今年的重要成長動能。

在2024年各事業表現方面，資訊事業去年營收1,105億元，年增4%，其中顯示器營收獲利皆較前年上升；高附加價值事業中以醫療事業表現最為突出，營收年增長7%，智能方案事業營收年減5%，網通事業營收年減24%。雖然智能方案和網通事業較前年衰退，但已掃除庫存調整因素，第4季高附加價值事業營收共達256億元，年增4%，同時展現連續三季成長。

佳世達 營收

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