大立光2月營收月減4% 比預期好

大立光（3008）昨（5）日公布2月合併營收47.35億元，雖然月減4%，仍為同期新高，優於預期，大立光表示，本季仍處於傳統淡季，預期3月拉貨動能與2月相當。

大立光2月合併營收年增40%；前二月合併營收96.82億元，年增23%。大立光昨天股價收2,745元，上漲35元，外資反手買超212張。

法人分析，手機市場低迷多年，消費者換機周期拉長，手機品牌廠紛紛將主力商品放在高階機種，追求更佳獲利。

除Galaxy S25系列為三星旗艦機種，華為Mate XT、OPPO Find N5都是價格更高的折疊機，且iPhone 16e訂價599美元起，相較iPhone SE調漲約170美元，均有利大立光產品組合。

大立光指出，2月鏡頭出貨結構為：2,000萬畫素鏡頭出貨占20%至30%，連四個月維持高檔水準。

大立光董事長林恩平日前表示，主鏡頭高規格的手機大立光幾乎都有做，AI手機、折疊手機及薄形手機的開案量都有增加。

其中，AI手機帶動前鏡頭走向Under Display（營幕下相機）趨勢，鏡頭壓低、且光圈放大，但今年不會啟動（kick off），薄形及折疊手機目前都已在銷售中，這兩種挑戰較大，附加價值也較高，折疊手機的鏡片數不多，但設計比較刁鑽。

除了手機鏡頭之外，林恩平日前也證實，人型機器人已送出產品並通過驗證，目前不只一家客戶，至於工業機器手臂正設計中。

林恩平透露，機器人、機器視覺等應用多以5P（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，但人形機器人有加防撞、夜視等需求，目前大立光已參與其中，且客戶不只一家，大光將以模組方式出貨，正在測試後段軟體。