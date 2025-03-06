鴻海寫最強2月營收 GB200放量帶動本季勁揚

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海科技集團。記者蕭君暉／攝影
鴻海科技集團。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）昨（5）日公布2月合併營收5,514億元，為歷年最旺的2月，月增2.36%，年增56.43%；前二月合併營收1.09兆元，為同期新高，年增24.63%。隨著輝達GB200 AI伺服器3月放量，公司看好本季業績可望強勁成長。

鴻海表示，與元月相較，2月「消費智能產品類別」與「電腦終端產品類別」呈現強勁成長，主因是元月逢農曆春節假期導致基期較低，以及新品上市效益，加上客戶拉貨動能較大。「元件及其他產品類別」與「雲端網路產品類別」則較元月衰退，主因元月客戶拉貨動能較大，基期較高。

與去年同期相較，2月「消費智能產品類別」、「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」均強勁成長，主因去年同期逢農曆春節假期，工作天數較少，基期較低，加上新產品上市，以及AI雲端產品拉貨動能強勁。

前二月營運與去年同期相較，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」均強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，零組件出貨增加，以及車用業務出貨上揚，加上電腦終端產品拉貨動能較強。至於「消費智能產品類別」則為顯著成長。

展望後市，鴻海表示，本季能見度約與市場預期相當，預期季節性表現將優於過去五年平均水準，並較去年同期強勁成長。

消費 雲端 鴻海

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