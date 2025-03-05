志強財報／去年每股純益8.15元 擬配息6.18元史上最高

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）5日公布去年合併財報，合併營收184.43億元，營業毛利38.17億元，毛利率20.7%，較前年16.7%增加4個百分點，稅後淨利15.98億元、年增193.2%，每股稅後純益8.15元；營收、獲利同為歷史次高。

董事會通過去年度盈餘分配案，為持續分享營運成果給股東，每股擬配發6.18元現金股利，創史上最高，配發率75%，以今天收盤價148.5元計算，現金殖利率達4.16%。公司並訂5月23日召開股東常會，全面改選董事。

志強去年第4季合併營收52.05億元，季增21.2%、年增29.2%，為近九個季度以來高點，毛利率19.6%，較前年同期18.8%增加0.8個百分點，稅後淨利4.65億元，季增35.1%、年增178.1%，單季每股稅後純益2.37元。

志強自結2月合併營收18.40億元，月增11.7%、年增81.5%，為連續14個月年增正成長，並創單月同期新高；累計前二月合併營收34.85億元、年增57.6%，創歷年同期新高。

志強表示，受惠全球製鞋產業景氣復甦，今年第1季淡季不淡，目前訂單能見度已看到今年中，全年營運展望持續樂觀。法人估，志強今年有機會賺逾一個資本額。

志強表示，巴黎奧運落幕後，整體運動氛圍持續熱絡，集團包括足球鞋、跑鞋及戶外鞋接單持穩成長，帶動下半年營運優於上半年。去年全年營業利益率達8.7%，也明顯優於2023年的3.4%。

展望今年，志強表示，第1季為傳統淡季，但以目前接單及出貨來看，呈現淡季不淡，主要是adidas在柬埔寨繼續擴線，志強柬埔寨廠過年期間沒有放年假，每一個廠幾乎都滿載；而就第1季接單狀況來看，較去年同期亦有近二成增長。

今年美國將舉行國際足總俱樂部世界盃（世俱盃）足球賽，2026年有世界盃足球賽，都有望帶動足球鞋需求。此外，志強積極拓展專業跑鞋領域，印尼廠將針對客戶Brooks規劃設計產品，預計今年量產出貨，有望進一步挹注營運成長動能。

目前，志強印尼建廠進度順利，新廠預計今年上半年完工投產，主要生產Brooks的跑鞋，規劃年產能600萬雙，第二期可再增加600萬雙，達到1,200萬雙的產能。

志強為Adidas、Nike、Asics、Brooks等國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，銷售市場以歐美為主，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。