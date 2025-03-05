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鴻準營收／2月業績回溫 月增10.8%、年增322.8%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

機殼鴻準（2354）5日公告2月營收94.19億元，月增10.8%、年增322.8%，累計前二月營收179.21億元，年增215.8%，業績表現亮眼。

鴻準指出，2月營收增長主因來自配合客戶策略需求，訂單增加。據悉，鴻準為任天堂遊戲機Switch 2組裝廠與機殼供應商，隨著新機即將上市，有望持續挹注鴻準營收。

任天堂新機Switch 2即將在4月2日發表，為因應市場需求，任天堂社長古川俊太郎日前拍胸脯保證，「會準備足以滿足市場需求的產品數量」。供應鏈消息也指出，Switch 2的備貨量將較前代機種翻倍成長。

Switch問世以來，至今已逾8個年頭，因此新機消息一出，吸引眾多粉絲目光，預料開賣後仍會颳起一陣搶購風潮，加上屆時會有許多新遊戲搭配上市，有助於刺激買氣向上。

業界人士認為，鴻準營收能否持續成長的關鍵在於Switch 2開賣後的銷售狀況，若優於市場預期，任天堂勢必會追加訂單，但若低於市場預期，對供應鏈的業績挹注也會相對較小。

Switch 機殼 營收 鴻準

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