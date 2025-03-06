聽新聞
0:00 / 0:00

力積電 攜印度商攻顯示晶片

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

力積電（6770）擴大在印度的布局，昨（5）日宣布與印度塔塔電子及國內顯示器IC大廠奇景光電簽署合作備忘錄（MoU），此合作將革新印度顯示器半導體生態鏈，為三方攜手開拓印度乃至全球市場。

力積電總經理朱憲國表示，奇景光電有豐富的顯示器IC及超低功耗AI智慧感測解決方案等相關產品線，可滿足印度製造需求，與塔塔電子及奇景光電合作，將為力積電在印度及全球半導體市場擴展商機。

塔塔電子執行長兼總經理Randhir Thakur則說，簽署MoU將提供更多影像顯示技術及超低功耗AI智慧感測的完整解決方案，透過結合塔塔電子電子製造服務（EMS），奇景光電的IC設計及力積電半導體製程技術，將在印度打造完整的生態系統。

奇景光電執行長吳炳昌說，三方合作下，奇景光電在顯示器及超低功耗AI智慧感測半導體產品領域的領先技術將引入印度市場，支持「印度製造」的願景，同時提升全球半導體供應鏈更佳的韌性。

光電 半導體 印度

延伸閱讀

逃不過？傳川普仍考慮對台晶片徵關稅 最大受害者非台積電

力積電攜手塔塔、奇景 共創印度顯示器技術新紀元

川普籲終止晶片法案補貼計畫 環球晶董座：條件若有變 會重新估算調整

買美F-35還是俄Su-57？戰機太貴+技術轉移 印度陷入抉擇

相關新聞

鴻海寫最強2月營收 GB200放量帶動本季勁揚

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,514億元，為歷年最旺的2月，月增2.36%，年增56.43%；前二月合併營收1.09...

台光電2月營收月增0.6% 淡季不淡

台光電（2383）昨（5）日公告2月營收70.30億元，連四月創新高，月增0.6%，年增86.76％，反映AI伺服器相關...

力積電 攜印度商攻顯示晶片

力積電（6770）擴大在印度的布局，昨（5）日宣布與印度塔塔電子及國內顯示器IC大廠奇景光電簽署合作備忘錄（MoU），此...

廣宇 奪大馬伺服器大單

馬來西亞首富、「亞洲糖王」郭鶴年家族有意斥資百億美元（約新台幣3,300億元）打造AI資料中心，傳出廣宇（2382）擁大...

技嘉攜韓商 衝高速運算

技嘉（2376）昨（5）日宣布，子公司技鋼與韓國SK集團旗下SK Telecom及SK Enmove簽署合作備忘錄，攜手...

群光2024年連三年賺逾一股本

群光（2385）昨（5）日召開法說會公布去年全年稅後純益90.45億元，年增21%，創新高，每股純益12.43元，連三年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。