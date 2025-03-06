力積電 攜印度商攻顯示晶片

力積電（6770）擴大在印度的布局，昨（5）日宣布與印度塔塔電子及國內顯示器IC大廠奇景光電簽署合作備忘錄（MoU），此合作將革新印度顯示器半導體生態鏈，為三方攜手開拓印度乃至全球市場。

力積電總經理朱憲國表示，奇景光電有豐富的顯示器IC及超低功耗AI智慧感測解決方案等相關產品線，可滿足印度製造需求，與塔塔電子及奇景光電合作，將為力積電在印度及全球半導體市場擴展商機。

塔塔電子執行長兼總經理Randhir Thakur則說，簽署MoU將提供更多影像顯示技術及超低功耗AI智慧感測的完整解決方案，透過結合塔塔電子電子製造服務（EMS），奇景光電的IC設計及力積電半導體製程技術，將在印度打造完整的生態系統。

奇景光電執行長吳炳昌說，三方合作下，奇景光電在顯示器及超低功耗AI智慧感測半導體產品領域的領先技術將引入印度市場，支持「印度製造」的願景，同時提升全球半導體供應鏈更佳的韌性。