群光2024年連三年賺逾一股本

群光（2385）昨（5）日召開法說會公布去年全年稅後純益90.45億元，年增21%，創新高，每股純益12.43元，連三年賺逾一股本；董事會公布配發現金股利10元，也改寫新猷，配發率80%。群光表示，今年來自AI PC帶動高單價鍵盤出貨成長，加上子公司展達貢獻，全年營收有望優於去年。法人看好全年營收及獲利將改寫新猷。

群光去年財報包括稅後純益、淨利率、毛利率、營益率、每股純益五大關鍵數字均創新高。群光表示，未來配息率將維持80%水準，力拚年年都可以配一個股本。群光昨天股價收162元，殖利率6.2%。群光也公布2月營收72.9億元，年增9.8%，月減3%，累計今年前二月營收148.08億元，年增3.3%。

群光看好本季營收將是全年谷底，整體營收仍有望優於去年，法人預期，群光本季營收年增約個位數，今年營收有望一季比一季高，高峰落於第3季。

群光為全球鍵盤龍頭，目前鍵盤產品營收占比35%、電源約34%、影像產品約26%，群光表示，ODM廠預期全年PC市場年增率約5%，群光表現有望優於產業平均水準，上看近10%，尤其因Win 10停止服務，將帶動新一波換機潮，DeepSeek有望刺激AI PC出貨增長。

加上高單價LED背光NB鍵盤占比拉高，均有利於產品結構，看好全年毛利率不輸去年20.2%的新高表現。

群光上季營收262.37億元，年增7%，季減5%，毛利率19.5%、營業利益率9.5%、淨利率9.2%，稅後純益24.16億元，年增17%，每股純益3.32元，是同期新高。

因應地緣政治關稅壓力，群光表示，集團在泰國已有三座廠房，產品從網通、影像延伸至鍵盤及電源等，去年泰國占集團營收占比約21%，估計今年達25%至30%，群光表示，在客戶分散供應鏈需求下，已成功取得客戶轉單，增加商用監測及視訊會議影像產品營收，有利於影像產品ASP向上。