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技嘉攜韓商 衝高速運算

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

技嘉（2376）昨（5）日宣布，子公司技鋼與韓國SK集團旗下SK Telecom及SK Enmove簽署合作備忘錄，攜手推動AI運算資料中心（AIDC）與高速運算（HPC）技術創新，加速新一代資料中心液冷技術應用。

法人看好，相關合作採用高單價的直接液冷技術（DLC），可望帶動技嘉今年業績爆發，持續挑戰新高。

技嘉表示，該公司將提供高效能AI伺服器、液冷技術與模組化AI叢集，以支援SK集團各業務單位，包括SK Telecom用來強化AIDC基礎架構，以支援新世代資料中心，及SK Enmove來推動液冷技術發展，提高資料中心的能源效率與永續性。

技嘉將專注於伺服器與基礎架構，專為AI、HPC與雲端運算打造高效能運算伺服器。液冷技術方面，則採用水冷循環板式DLC與浸沒式液冷，提升資料中心能源效率並降低PUE。AIDC最佳化則運用技嘉的GIGAPOD，提升AI運算效能及基礎架構可靠性。

技嘉強調，此次三方簽署合作備忘錄，象徵技鋼與SK集團在AIDC創新、液冷技術發展，及深度合作。

AI 技嘉

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