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騰輝營收／2月月增7.3% 車市回溫散熱基板訂單增長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）5日公告2025年度2月份營收3.4億元，月增7.3%，截至2月累計營收6.6億元，年減7.9%。主要受到中國大陸車市以舊換新消費政策帶動暨車商不斷推出優惠活動，加上公司長久耕耘於大功率電動機車、新能源與多種機電散熱產品應用訂單增加，因此本月散熱材料產品營收大幅上升。

公司提到，不斷優化產品組合以提升高毛利產品並鞏固散熱金屬基板市場。軍工、航天等特殊應用高毛利材料，長期持續終端認證及積極布局，加上其他新特殊材料在熱塑性樹脂與各種薄膜材料在半導體與散熱銅塊嵌埋等應用上,逐步突破，也可望在今年貢獻具體營收，將為業績帶來新貢獻。

展望未來，公司提到，多角化產品發展逐漸奏效，不流膠粘合片如血糖儀/無人機/攜帶式AR裝置等多重應用，以及車載抬頭顯示器HUD、電動摩托車、汽車控制芯片埋入式、低空飛行器等散熱電控板已有客戶開發成功、聚醯亞胺(PI)產品在無人載運飛行器、超級充電樁、油井鑽探與潛盾機、半導體AI芯片測試求耐高溫墊片等高階應用領域皆在進行小批量生產，有望逐步注入營收。

半導體 營收 顯示器

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