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中興電去年獲利創新高 每股賺7.33元擬配4.6元

中央社／ 台北5日電
中興電5日下午公布2024年財務報告，去年獲利創新高，擬配息每股4.6元。圖為中興電桃園龜山林口廠一隅。中央社
中興電5日下午公布2024年財務報告，去年獲利創新高，擬配息每股4.6元。圖為中興電桃園龜山林口廠一隅。中央社

受惠台電強韌電網計畫與海外市場拉貨，中興電工今天下午公布2024年稅後獲利新台幣36.23億元，大幅年增128%，創歷史新高，每股基本純益7.33元。中興電擬配發現金股利每股4.6元，將於5月23日股東會決議。

其中中興電去年第4季歸屬母公司業主獲利8.52億元，創同期新高，單季每股純益1.72元。

中興電今天也公告嘉義馬稠後工業區廠房新建及整地工程契約，以及林口廠區倉儲增建工程契約。中興電先前指出，因應今年重電設備需求，再增募40位技術人力，並增加嘉義廠三座廠房整建及倉儲地約2000坪投資。

展望今年營運，市場評估中興電可持續受惠台電對高壓氣體絕緣開關（GIS）拉貨，今年第1季有農曆春節工作天數較少因素，第2季起有機會逐季增溫。

股東會

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