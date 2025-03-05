貿聯營收／2月達50.02億元 創同期新高

貿聯-KY（3665）5日公布2月營收達50.02億元，創同期新高，月減9.97%，年增30.38%；累計今年1到2月營收突破百億元，達105.58億元，年增30.46%，亦為同期新高表現。

貿聯表示，今年2月營收儘管假期帶來的消費性產品需求有所回落，但本月出貨量仍續創歷史同期新高。其中，工業用線束整體出貨量持平，半導體設備客戶出貨量各有消長；資訊用線束的高效能運算客戶出貨量互有增減，周邊設備客戶出貨量下降。在車用線束方面，貿聯-KY提到，電動車客戶的出貨量略有回溫，非電動車客戶出貨量微幅減少；電器用線束整體出貨量則呈現降溫。

展望今年，貿聯董事長梁華哲之前表示：「以往業績展望都說謹慎樂觀，今年把謹慎拿掉了，營運就是樂觀。」法人預估，貿聯今年業績可望成長兩成以上。

貿聯總經理鄧劍華表示，該公司為輝達（Nvidia）直接合作夥伴，且為主動式乙太網路纜線（AEC）的獨家供應商，預期今年HPC將為成長最高速的部門，而半導體部門目前除美系客戶外，日系客戶也有望加入，加上併購綜效發揮，預估今年HPC、半導體營收比重將由去年的三成提升至四成以上，成為獲利成長的重要引擎，全年營運可望持續向上突破。

受到人工智慧（AI）需求帶動，HPC已成貿聯集團最大獲利來源，貿聯在輝達GB200 AI伺服器的大電源連接器與busbar(匯流排)、rack(機櫃)電源線纜與busbar等，均被列為輝達推薦供應商（RVL)；此外，AEC的出貨量維持世界第一，亦榮獲多家雲端服務供應商（CSP）列為合作供應商。