材料財報／去年賺逾八個股本 通過股票分割面額降至1元

材料-KY（4763） 5日公布2024年全年財務成果，全年合併營收、營業淨利、稅後淨利及每股純益（EPS）皆創上市以來新高。2024年全年合併營收為157.13億，年增43%，全年毛利率與2023年度持平，營業淨利為89.76億元，年增48%，稅後淨利83.38億元、EPS為84.36元，分別較2023年增加61%及56%。

材料-KY在5日董事會並通過股票分割案，原每股面額10元將改為1元，已發行總股數也將由9,891萬4,667股膨脹為9億8,914萬6,670股。

材料-KY去年第4季合併營收45.33億元，也創歷史新高，年增18%，季增4%，營收增長主要由於絲束和醋片需求強勁及銷售價格維持高檔，暨絲束與長絲（森綾）新產能擴增挹注。絲束第4季營收年增約21%，惟醋片為因應絲束產能增加而增加自用比率減少外賣，致醋片第4季營收較去年同期略為增加約1%。

材料-KY去年第4季合併毛利率為62.5%，較前年同期減少約4.8個百分點，主要係受絲束產品銷售組合影響，去年度第4季銷售毛利低之絲束量較多所致，較前季62.2%略為增加0.3個百分點。

此外，去年第4季營業淨利25.8億，年增10.6%，季增6.8%；營業費用率5.6%，季減1.3個百分點，主要係第3季有第三次買回庫藏股轉讓予員工認列一次性費用金額為99,66.6萬元所致。

去年第4季稅後淨利為26.7億元，年增37.9%，季增47.4%，去年第4季EPS為27元，年增35.9%，顯示在絲束和醋片需求強勁及原物料成本維持低檔之情況下，材料-KY持續努力提升生產效益、增加規模經濟，暨穩固產業地位與核心獲利。

產能規劃方面，首先，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，今年2月初已竣工與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

展望2025年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，絲束可望持續受惠；另材料-KY亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。目前訂單能見度相當良好，2025年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能擴增完成之下，樂成長動能延續。