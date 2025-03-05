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譜瑞公告去年營運成果 全年獲利25.92億元、年成長27.5%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

高速傳輸IC業者譜瑞-KY（4966）5日公告去年營運成果，全年獲利25.92億元，年成長27.5%，每股純益32.55元，同時經董事會決議去年下半年股利分派，每股擬配發8.93元現金股利，加上上半年的7.188元，合計去年全年每股配發16.118元，依照今日收盤價661元計算，現金殖利率約2.44%。

進一步來看，譜瑞-KY去年第4季財報，單季獲利6.89億元，季減9.58%、年增7.82%，每股純益8.68元。另外，公司將在今年的6月11日舉行股東常會。

針對今年首季，譜瑞估，單季營收將落在1.21-1.34億美元，季減5%至季增5%，毛利率42-46%。公司指出，第1季儘管為傳統淡季，加上有新年假期導致工作天數減少，可是受惠客戶需求挹注，高速傳輸產品表現不俗，帶動首季營收有機會與前一季的水準相當。

營收 譜瑞

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