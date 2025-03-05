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鴻海營收／2月5,514億元、創同期新高 受惠消費產品強勁成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海科技集團。記者蕭君暉／攝影
鴻海科技集團。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）5日公布2月營收為5514億元，歷年同期新高，月增2.36%，年增56.43%。今年累計前2月營收為 1.90兆元，年增24.63%，為歷年同期新高。

展望第1季，鴻海表示，目前2025年第1季能見度大約與市場預期相當。預期第1季季節性表現將優於過去五年平均水準，若相較於去年同期，則將強勁成長。

鴻海表示，2025年2月營收為5,514億元，月增2.36%。其中，「消費智能產品類別」與「電腦終端產品類別」與上月相比強勁成長，「元件及其他產品類別」與「雲端網路產品類別」則呈現衰退。

鴻海2025年2月營收，年增56.43%。「消費智能產品類別」、「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」均較去年強勁成長。

鴻海2025年累計前2月營收為1.90兆元，年增24.63%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」為強勁成長，「消費智能產品類別」則為顯著成長。

消費 營收 雲端 鴻海

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