大立光營收／2月47.34億元 預期3月營收與2月相當

大立光（3008）5日公布今年2月營收47.34億元，月減4%、年增39.68%，大立光表示，由於本季仍處於傳統淡季，估計3月營收與2月相當。

大立光累計今年前兩個月營收96.81億元，年增23.15%。大立光今天股價收2,745元，上漲35元。

針對本季出貨手機進展，大力光董事長林恩平表示，主鏡頭高規格的手機我們幾乎都有做，談及2025年智慧手機規格升級進展，林恩平說，AI手機、折疊手機及薄形手機的開案量都有增加，其中，AI手機帶動前鏡頭走向Under Display（營幕下相機）趨勢，鏡頭壓低、且光圈放大，但今年不會kick off，薄形及折疊手機目前都已在銷售中，這兩種挑戰較大，對我們附加價值也較高，折疊手機的鏡片數不多，但設計比較刁鑽。

除了手機鏡頭之外，林恩平日前也證實，人型機器人已送出產品並通過驗證，目前不只一家客戶，至於工業機器手臂正設計中。林恩平表示，機器人、機器視覺等應用多以5P（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，但人形機器人有加防撞、夜視等需求，目前大立光已參與其中，且不只一家客戶，大立光將以模組方式出貨，目前正在測試後段軟體中，至於工業機器手臂也正設計中，因為沒有觸覺，對同軸度要求高，這與後段軟體關聯度高。