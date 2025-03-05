群光財報／去年獲利創新高、EPS 12.43元 配發股息10元改寫新猷

群光（2385）5日公告去年財報，去年營收1,014.78億元，年增3%，重返千億大關，為史上第三高，稅後淨利90.45億元與EPS 12.43元再度刷新紀錄，分別成長21%與20%，董事會同時通過去年度擬配發10元現金股利，改寫新猷。

群光表示，近年執行高附加價值產品策略有成，毛利率、營業利益率、淨利率全數三率三升，並且創下新高，毛利率20.2%，年增0.8個百分點，營業利益率10.2%，年增0.6個百分點，淨利率則為8.9%，年增1.3個百分點。

群光去年度配發10月股利，配發率高達80%。群光表示，未來配息率將維持80%水準，以今天收盤價162元計算，群光殖利率逾6%。

群光上季營收262.37億元，年增7%，毛利率19.5%、營業利益率9.5%、淨利率9.2%，稅後淨利達24.16億元，年增17%，EPS為3.32元，年增16%，稅後淨利與EPS不但雙雙季增，更創下同期新高。

群光表示，近年專注於高附加價值產品，產品組合持續優化，2024年毛利率首度超過20%新高，加上營業費用控制得宜，營業利益率超過10%，改寫新猷。

群光為鍵盤產業龍頭，近年營運重點並不僅於追逐市占率，而是放在高單價鍵盤的擴展。以LED背光NB鍵盤為例，2024年的出貨滲透率逐季上揚，第4季達到48%，總計2024年為46%，為史上新高，加上去年PC/NB市場迎來小幅度回升，鍵盤營收在2024年寫下雙位數成長的好成績，表現優於電源以及影像產品。