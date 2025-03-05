神達去年獲利年增12倍 財報亮眼但股價卻下挫
神達（3706）去年財報亮眼，營收、營業利益、營益率都衝上歷史新高，全年稅後純益39.59億元，年增逾12倍，為歷史第三高，每股純益3.28元；但5日股價卻是開低， 盤中跌幅逾3%。
神達公布2024年財報，全年營收613.6億元、年增72.7%，創下新高；毛利率12%，年減約0.6個百分點；營益率2.91%，年增2.72個百分點，為歷史新高；營業利益17.84億元，年增25倍以上，也創新高；神達對今年上半年營運看法審慎樂觀。
神達去年受惠伺服器業務大幅成長，全年營收、營業利益、營益率皆都衝上歷史新高，稅後純益年增1,222.42%，為歷史第三高，每股純益（EPS）3.28元；神達董事會決議通過股利政策，每股配發現金股利1元，及盈餘轉增資配股1元，合計2元。
神達早盤以66.8元開低，一度下滑至65.0元， 盤中跌幅逾3%， 盤中成交量逾4.6萬張。
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