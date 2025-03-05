一詮2024年 EPS 0.08元 去年第4季轉盈

台灣LED導線架大廠廠一詮（2486）積極強化半導體散熱領域，效益逐漸顯現，昨（4）日公告2024年第4季財報，單季稅後純益850萬元，前一季則是虧損。

今年受惠於AI應用帶動先進封裝、高階伺服器、光收發模組散熱需求提升，法人看好一詮營運將進入高成長階段，且下半年散熱相關業績有望呈現倍數成長。

一詮去年全年稅後純益1,800萬元，年減91.04%， 每股純益0.08元。一詮指出，由於實施庫藏股和現金增資進行員工認列，導致薪資費用增加。為照顧股東權益，一詮啟用超額配息，每股擬配發現金股利0.15元，加上資本公積配發現金股利0.35元，合計配息0.5元，以昨天收盤價101.5元計算，殖利率約0.49%。

法人表示，一詮已成功轉型至半導體散熱領域，隨著AI應用推動先進封裝、高階伺服器及光收發模組的散熱需求提升，營運將進入高成長階段。